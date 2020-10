Burgemeester Sievers daagt jongeren uit om mee te doen met Corona Challenge

EDAM-VOLENDAM - De jongeren in de gemeente Edam-Volendam worden door burgemeester Lieke Sievers uitgedaagd om deze maand mee te doen met de Corona Challenge. In een persoonlijke brief met kalender vraagt de burgermoeder aan de inwoner van Edam-Volendam tussen de 12 en 18 om elkaar te helpen om de goede dingen te doen. "In plaats van dreigen met een lockdown laten we via deze kalender zien wat er wel kan", vertelt Sievers aan NH Nieuws.

Gemeente Edam-Volendam

Burgemeester Sievers schrijft in haar brief: "Als we allemaal, jij en je vrienden/vriendinnen ook, deze drie weken afzien, elkaar helpen om de goede dingen te doen, lukt het om Corona/Covid te verminderen, en kunnen we weer meer dingen gaan doen, zoals evenementen, feesten, publiek bij de sport, muziekuitvoeringen en dat soort dingen." Challenge Het idee van de Corona Challenge komt vanuit de gemeente Edam-Volendam zelf. "We zijn al een hele tijd in de gemeente in gesprek om te kijken wat er wel kan", legt burgemeester Sievers uit. "En toen kwam oktober naar voren naar het idee van stoptober. Hele concrete handvatten om deze maand zo gezond mogelijk door te komen."

"Handhaving is een sluit stuk niet het begin", vervolgt Sievers. "De toon veranderen, de insteek veranderen en kijken naar de mogelijkheden wat er nog wel kan. Maak van alle mogelijkheden nu gebruik om die cijfers omlaag te krijgen." Besmetting lopen op Sievers geeft aan dat de besmetting in haar gemeente oplopen: "Er zijn geen clusters bekend, dat was eerder het geval en dan wisten we waar de besmettingen vandaan kwamen, dat is op dit moment niet bekend." Naast de kalender vraagt burgemeester Sievers aan de jeugd om tips om deze corona tijd leuk te houden en er komen al tips binnen vertelt Sievers: "Van een kookprogramma van de lokale ondernemers of heel Volendam bakt tot aan looprichtingen op straat. Als je tips voor de gemeente of voor mij hebt, hoor ik het ook graag. Mail ze naar [email protected]." De brief aan de jongeren van gemeente Edam-Volendam wordt in eerste instantie verspreid via sociale media, organisaties en onderwijs. Halverwege de Corona Challenge ontvangt de jeugd nog een persoonlijke brief van de burgemeester in de brievenbus.