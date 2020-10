Inbrekers richten ravage aan bij bedrijven in West-Friesland, ondernemers zijn woedend

WEST-FRIESLAND - Bij bedrijfspanden in Hoogkarspel, Zwaagdijk en Enkhuizen is afgelopen dinsdag- op woensdagnacht ingebroken. Of de inbraken met elkaar verband houden, dat wordt nog onderzocht door de politie. Opvallend is wel dat op verschillende locaties een gelijke ravage is aangericht bij de inbraak.

Zo is Sportcafé De Sluis in Hoogkarspel die nacht overhoop gehaald door de inbrekers. "De kozijnen zijn kapot, de nooddeuren zijn geforceerd en het glas is kapot", vertelt beheerder René Wijsman. "Via de nooddeur zijn ze binnengekomen en ze hebben een beetje wisselgeld en drank meegenomen."

Wijsman is sinds drie maanden beheerder van Sportcafé de Sluis, samen met drie compagnons. "Het is een klap", zegt hij. "Eerst maandagavond de coronaregels die aangescherpt worden, gevolgd door een dag die stilstaat door alle maatregelen. En dan dinsdagnacht dit - al die uren ben ik kwijt, de boosheid voert de boventoon."

Op Facebook deelt Wijsman zijn verhaal. Hij heeft geen idee wie erachter zitten en hoopt zo tips binnen te krijgen.

Breekijzers

Dezelfde avond is ook ingebroken bij groenten en fruitleverancier M.J. Pronk in Zwaagdijk. Op de camerabeelden van de heer Pronk is te zien dat vier personen dinsdag rond 19.45 uur uit een auto stappen. "Ze hebben een raam geforceerd en zijn toen slopende verder gegaan", aldus Pronk. "De deuren zijn kapot en met breekijzers is het alarm uit het plafond geslagen."

Al met al zijn de inbrekers zo'n vijf minuten binnen geweest, laat de heer Pronk weten. Zelf was hij tien minuten nadat het alarm afging ter plaatse. De inbrekers waren toen nergens meer te bekennen. Voor Pronk is het gissen waar ze naar op zoek waren. "Ik vermoed dat ze geld zoeken, de computers hebben ze helemaal niet aangeraakt, maar ze hebben wel alle kasten opengetrokken."

Reactie politie

Pronk en Wijsman hebben aangifte gedaan. De politie laat in een reactie weten dat er in de nacht van dinsdag op woensdag een inbraak is gemeld in Zwaagdijk, Hoogkarspel en in Enkhuizen. De politie onderzoekt de zaken en geeft geen signalement. Het is volgens de politie niet duidelijk of de inbraken met elkaar te maken hebben.