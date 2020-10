Gaslek aan de Zuidervaartdijk in Krommenie, bewoners weer terug naar huis

KROMMENIE - Schrikken geblazen voor de bewoners van de Zuidervaartdijk in Krommenie. Rond 9.00 uur vanochtend kwam de brandweer met groot materiaal ter plaatse vanwege een gaslek.

Het gaslek ontstond buiten tijdens werkzaamheden, waarop het gas in de woningen terecht is gekomen. De brandweer ving naar buiten gekomen omwonenden op in de brandweerwagens. Na het dichten van het lek door Liander heeft de brandweer de woningen geventileerd en metingen verricht. Er werd geen gas meer gemeten, waarna de bewoners terug konden keren naar huis.