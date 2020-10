Aantal Gooise coronabesmettingen blijft stijgen: afgelopen week 253 nieuwe gevallen

'T GOOI - Het aantal Gooise coronabesmettingen is ook afgelopen week weer harder toegenomen. Afgelopen week kwamen er 253 nieuwe coronabesmettingen bij, ruim zeventien procent meer dan een week eerder.

Het aantal Gooise coronabesmettingen stijgt al weken steeds harder. Elke dag komen er rond de dertig nieuwe besmette personen bij, hoewel er gisteren en eergisteren zelfs bijna zestig nieuwe besmettingen per dag bij kwamen.

Het groeiende aantal besmettingen is ondertussen ook in het Tergooiziekenhuis weer te merken. Er lagen gisteren acht coronagevallen in het ziekenhuis, waarvan twee op de intensive care.

Meer sterfgevallen

Het aantal sterfgevallen door het coronavirus in 't Gooi staat na afgelopen week op 67 personen.

Dat aantal is vooral de afgelopen twee weken relatief hard toegenomen, mede vanwege de corona-uitbraak in het Bussumse verpleeghuis Patria waar al zeven bewoners overleden aan het virus.