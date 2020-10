De Peiling: Stations en perrons vanaf vandaag rookvrij. Ben jij daar blij mee?

Het is niet meer toegestaan een sigaret op te steken als je op een trein staat te wachten. Alle stations en perrons in Nederland zijn vanaf vandaag rookvrij. Ben jij daar blij mee of niet?

Zien roken doet roken

Longarts Pauline Dekker van het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk pleit al langer voor minder verkoopplekken voor tabak. "Roken is nog steeds vermijdbare doodsoorzaak nummer 1 in Nederland. Toch kun je op meer plekken sigaretten krijgen dan brood", zegt ze. Ze is ervan overtuigd dat zien roken anderen aanzet tot roken, dus als dat op minder plekken mag is dat winst.

Stoptober

Het is geen toeval dat roken op het station vanaf vandaag niet meer mag. 1 oktober is de start van Stoptober; een actie om rokers 28 dagen (of langer) te laten stoppen met roken.

Wat vind jij?

Niet meer roken bij een pafpaal op het perron. Geen pakkie peuken meer halen bij de stationskiosk. vind jij het prima of juist niet? We zijn benieuwd.