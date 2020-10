Ali Choukair uit Hoorn verleent noodhulp in Beiroet na explosie

BEIROET/HOORN - Jongerenwerker Ali Choukair uit Hoorn was in Libanon op het moment dat er een grote explosie plaatsvond in de haven van Beiroet. Hij besloot er de volgende dag heen te gaan om hulp te bieden en voedselpakketten uit te delen. "We hebben al ruim 500 mensen kunnen helpen. Maar het is nog niet klaar. We gaan door," vertelt hij strijdbaar aan WEEFF Radio.

"Ik zat op ongeveer 120 kilometer van de explosie af, maar alsnog voelden wij dat onze deur van ons hotel heen en weer ging", aldus Choukair. "Dus het was een flinke explosie. De volgende dag ben ik naar Beiroet gegaan om te kijken wat er aan de hand was."

Om in de hoofstad zelf te komen was niet lastig, vertelt de jongerenwerker aan WEEFF Radio. Maar om in de haven te komen waar de schade het grootst was, was een stuk moeilijker. In de hoofdstad trof hij een enorme ravage aan.

Veel steun ontvangen

"Ik zag huizen die onbewoonbaar waren, alles wat kapot kon gaan was kapot en er waren heel veel droevige mensen op straat", zegt Ali. "Het was één grote chaos." Choukair besloot om in Nederland een actie op te zetten. "Ik heb dat via Facebook gedaan, omdat ik iets wilde doen."

Al heel snel kreeg de jongerenwerker steun en werd er geld overgemaakt naar de rekening van Ali, zodat hij voedselpakketten en benodigdheden voor kinderen in Beiroet kon kopen en noodsteun kon bieden aan de lokale bevolking. Ook van de gemeente Hoorn ontving hij een bedrag.

"Ik ben er nog steeds verbaasd over dat ik door zoveel mensen ben gesteund", zegt Ali. "Daar ben ik iedereen heel dankbaar voor. Naast de voedselpakketten konden we met de steun ramen repareren van de getroffen huizen. In totaal hebben we nu zo'n 500 à 600 mensen geholpen. Veel mensen wonen nog steeds in scholen, die door corona gesloten zijn."

Noodhulp nog steeds nodig

Een maand geleden keerde Ali terug uit Beiroet en ging hij door met zijn acties vanuit Nederland. "Ik heb nog steeds contact met de mensen die daar aan het werk zijn, en met de mensen die ik geholpen heb", vertelt Choukair. "Het was vrij lastig om te vertrekken, omdat je toch een band krijgt met die mensen. Ik kreeg hele emotionele berichten toen ik vertrok."

Binnenkort plaatst Ali een nieuw bericht op zijn Facebookpagina met een link waar iedereen kan doneren. Want de noodhulp voor de slachtoffers is nog steeds nodig. "Door alle berichten rondom corona lijken andere onderwerpen al snel op de tweede plaats te komen", zegt Ali.

"Maar de mensen daar hebben nog steeds een uitzichtloze situatie. Dat is vrij triest, maar gelukkig gaat het wel vooruit. Wij gaan zeker door met onze acties. Door de explosie zijn 300.000 huizen getroffen, dus er is nog genoeg werk aan de winkel!"