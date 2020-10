WerkSaam Westfriesland in de race voor de Werkinnovatieprijs met duurzame woningen

HOORN - WerkSaam Westfriesland diende drie projecten in voor de Werkinnovatieprijs, en is met een van die projecten bij de tien finalisten beland. WEEFF Radio belde met directeur Marjolein Dölle over het project dat door de jury werd gekozen. "We werden gekozen omdat we twee problemen tegelijk kunnen behandelen. De woningnood en het vele afval dat we produceren."

"Met onze inzending 'modulaire woningbouw, voor een circulaire en inclusieve leefomgeving' hebben we de finale gehaald", aldus Dölle. "Dat project hebben we samen ingediend met Clean to Anywhere, dat onder andere een schip heeft gemaakt van afvalplastic."

Bij modulaire woningbouw worden de wanden op voorhand in een fabriek gemaakt. Alle contsructies van het huis worden op de locatie als een puzzel in elkaar gezet. Dat zou veel tijd moeten schelen voor de bouwvakkers.

WerkSaam heeft met Clean to Anywhere een samenwerkingsovereenkomst getekend voor een leer-werktraject. Daar kwam het idee vandaan voor modulaire woningbouw dat helemaal uit afval bestaat. Dit moet de woningnood verminderen. "Het project moet 40 fte betaald werk opleveren, juist voor de mensen uit onze kwetsbare doelgroep", zegt de directeur.

Ontwikkeling

WerkSaam gaat niet over de locatie van de huizen, maar ze zouden overal geplaatst kunnen worden. Clean to Anywhere gaat over de bouw en de locatie van de woningen. WerkSaam zorgt er voor dat de werkzaamheden zo ingericht kunnen worden, dat ze gedaan kunnen worden door mensen uit hun doelgroep.

"We kijken hoe zij zich kunnen ontwikkelen, en welke praktijkcertificaten ze er uit het onderwijs aan kunnen koppelen", zegt de directeur. "Daar gaan we heel hard aan werken, om zoveel mogelijk mensen uit die doelgroep aan het werk te krijgen en zich te laten ontwikkelen."

62 ideeën ingediend

De Start Foundation lanceerde in juni 2020 samen met Cedris de Werkinnovatieprijs. Sociale werkbedrijven en sociaal ondernemers die lid zijn van Cedris werden uitgedaagd om met ideeën te komen voor nieuwe betaalde banen voor mensen die nu vrijwel kansloos zijn op de arbeidsmarkt. Daarnaast moest het een maatschappelijk probleem oplossen

Maar liefst 62 projectideeën werden er ingediend, van waaruit tien finalisten geselecteerd werden. Ook het idee van Werksaam zit hier bij. Alle finalisten ontvangen 10.000 euro om hun idee verder uit te werken. De winnaars van de Werkinnovatieprijs worden bekend gemaakt op 28 januari 2021.