Bijna 8.000 euro opgehaald voor opgelichte Amsterdamse oma

AMSTERDAM - De Amsterdamse Maxime Rietbergen zamelt geld in voor haar oma. Die werd vorige week namelijk opgelicht en raakte op die manier 9500 euro kwijt. Via NH Radio kreeg zij vandaag te horen al bijna 8.000 euro binnen te hebben gehaald. "Zulke lieve mensen doneren, het is niet normaal."

De oma van Maxime heeft het coronavirus en was al dagen ziek. "Ze had zich die dag laten testen, dus ze was er niet bij met haar hoofd. Juist die dag is ze gebeld, in de avond", vertelt Rietbergen.

Een oplichter zei dat hij van de politie was en dat er ongewoon betaalverkeer op haar rekening te zien was. Hij verbond haar door met iemand die zei dat hij van de bank was. Die schreef haar gegevens op en een half uur later stond er iemand voor de deur om haar bankpas op te halen. Daar werd het bedrag mee gepind.

Scootmobiel

Met een inzamelingsactie probeert Rietbergen 9.500 euro op te halen. "Het is mega fijn en zo bijzonder allemaal". Het spaargeld van de oma van Maxime was bedoelt om een nieuwe scootmobiel te kopen. Met het gedoneerde geld hoopt Maxime dat ze haar oma weer een beetje kan opvrolijken. "Ik hoop het beste voor oma en dat ze weer een beetje zin krijgt in het leven."