Bruiloftsfeest op camping in Bergen blijkt illegaal festival

BERGEN - Het bruiloftsfeest waar de politie een einde aan maakte zaterdagavond op boerencamping Amara Hoeve aan de Oosterdijk in Bergen, was een codewoord voor een illegaal dancefestival. Festivalgangers uit het hele land moesten 125 euro betalen om binnen te komen.

Voor deze 125 euro kregen de bezoekers volgens het Noordhollands Dagblad een deep melodic progressive dancefestival met vijf dj's, een barbecue, een overnachting op de camping en een ontbijt. De dj’s Hilbrand Wouters uit Deventer en Tijn Marees uit Groet organiseerden het.

Campingeigenaar Pieter Wonder zou mee hebben gedaan met het opwerpen van een rookgordijn: doen alsof het een besloten familiefeest was voor een bruiloft. Er was geen melding van het feest gedaan en ook geen vergunning aangevraagd. Daarom werd het gezien door de gemeente en politie als illegaal.

Eerdere reactie

Pieter Wonder liet eerder in een reactie aan NH Nieuws weten dat de politie 'met vijf á zes auto's' het campingterrein opkwam, maar ontkende dat agenten het feest hebben beëindigd. "We waren al in de stopfase. Alle feesten hier eindigen om 23.00 uur, want ik moet ook rekening houden met andere gasten."

Wonder erkende wel dat tijdens het 'dansfeest' niet iedereen anderhalve meter afstand van elkaar hield. Hoewel het bruidspaar mondkapjes had uitgedeeld, werden die 'door sommigen wel, maar door de meesten niet gedragen'.

De gemeente Bergen gaat kijken of er verdere maatregelen moeten worden genomen tegen de camping.