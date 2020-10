Schoten gelost in Amsterdam-Noord, politie doet onderzoek

Een woordvoerder van de politie laat weten dat er rond dat tijdstip meerdere meldingen bij de politie binnen kwamen. Agenten troffen in de straat geen slachtoffer aan. "Er is nog heel veel onduidelijk, wel gaan we er vanuit dat er inderdaad geschoten is", zegt de woordvoerder.

Buurtbewoners zeggen tegen AT5 vier of vijf schoten te hebben gehoord. Op straat ligt tenminste een kogelhuls. Er is nog niemand aangehouden. De politie vraagt getuigen zich te melden.