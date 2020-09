Geen treinverkeer Amersfoort-Amsterdam tot donderdagmiddag

Woensdagavond 30 september om 18:00 uur is de bovenleiding bij de Keverdijk tussen Naarden en Weesp beschadigd geraakt. De schade aan de bovenleiding is groot: verspreid over meer dan een kilometer spoor. Het treinverkeer tussen Amersfoort en Amsterdam ligt stil.

Gerrit Serné/ProRail

Spoorwerkers werken met man en macht om te zorgen dat de treinen tussen Amersfoort en Amsterdam zo snel mogelijk weer kunnen rijden. Gezien de ernst van de schade gaat Prorail er vanuit, dat de treinen pas donderdag in de loop van de middag weer kunnen rijden. De oorzaak is niet duidelijk. "Spoorwerkers werken met man en macht om te zorgen dat de treinen tussen Amersfoort en Amsterdam zo snel mogelijk weer kunnen rijden", aldus ProRail in een verklaring. De trein strandde in de polder tussen Naarden en Weesp, waardoor zo'n honderd reizigers bijna drie uur vastzaten. Volgens Prorail kon de plek niet goed bereikt worden met evacuatiemateriaal. Omstreeks 21.00 uur konden passagiers overstappen in vervangend vervoer. Check voor vertrek de reisplanner. Bron: Prorail.nl