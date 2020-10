Inwoners Opmeer denken dankzij burgerinitiatief mee over nieuwe burgemeester

Afgelopen zomer is het burgerinitiatief ontstaan. Via een Facebookgroep dachten zo'n 70 mensen actief mee met waar de nieuwe burgemeester straks aan moet voldoen. De initiatiefgroep wilde niet wachten tot de formele benoemingsprocedure. "Wij willen juist vroegtijdig een open gedachtewisseling. Officiële participatie- en inspraakprocedures binnen Opmeer zijn voor bewoners die verder afstaan van de politiek te weinig aantrekkelijk en worden te snel politiek gemaakt. Ons initiatief is juist a-politiek."

Opmeer verdient een open, moderne en inspirerende burgermoeder of -vader, aldus de initiatiefgroep. "We hebben met elkaar wel de voorkeur uitgesproken, in grote meerderheid dat we graag een vrouw willen", vertelt Menting die verder opmerkt dat er maar weinig vrouwen in de Opmeerse politiek zitten.

Open en modern

Wat betreft de openheid wil de initiatiefgroep een burgemeester die actief, tijdig en goed informeert. "Hij of zij moet de sfeer scheppen dat je open en eerlijk met elkaar kan praten in onze gemeente." Daarnaast willen ze dat de burgemeester actief de gemeente ingaat en met burgers spreekt. Wat betreft de moderne kant, willen ze graag dat de nieuwe burgemeester actief is op social media en met jongeren een open gesprek aangaat over wat zij willen in de gemeente.