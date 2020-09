Opgestapte HCAW-trainer Dè Flanegin is boos: mensenlevens in gevaar gebracht

BUSSUM - Honkbaltrainer Dè Flanegin is opgestapt bij HCAW vanwege een vertrouwensbreuk. Hij vertelt aan NH Sport dat er coronabesmettingen bij tegenstander Neptunus onder de pet zijn gehouden. "Als je mensenlevens in gevaar brengt, dan vertrek ik."

"Het is bevestigd dat het bestuur van HCAW en het bestuur van Neptunus het wisten", begint Flanegin (foto) over de coronabesmettingen bij de Rotterdammers. Maandag na 9-2 nederlaag in Bussum kwam de trainer erachter. "Het gaat erom dat ze het geheim hielden voor mij. Ik neem het iedereen kwalijk. Als je mensenlevens in gevaar brengt, inclusief mijn familie en schoonfamilie, dan vertrek ik."