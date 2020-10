Strijd tegen eenzaamheid opgave in coronatijd: "En na de crisis wacht grotere opgave"

MIDDENMEER - Vandaag start de Week tegen Eenzaamheid . Het kwetsbare woord viel deze coronaperiode al veelvuldig. Bij het Boetje van Present in Middenmeer proberen ze, met alle regels in het achterhoofd, een warm nest te zijn voor een ieder die dat nodig heeft. Maar genoeg ruimte bieden is een hele opgave.

"Het Boetje is een tweedehands kledingwinkel. We zijn open voor iedereen maar vooral ook voor de mensen die minder te besteden hebben", vertelt Linda Biersteker van Stichting Present Hollands Kroon, "Zij kunnen bij ons een pasje aanvragen en kunnen dan 50 procent korting krijgen. Maar we zijn ook echt een ontmoetingsplek."

Achter in de winkel staat Anita die als vrijwilliger bezig is met het prijzen van de kaartjes. "Ik was altijd thuis en best wel alleen. Ik heb maar weinig vriendinnen. Ik vind het fijn dat ik hier vrijwilligerswerk kan doen. Ik ben er even uit en heb fijne collega's, we hebben een hoop lol met elkaar. Ik heb hier een fijn plekkie."

Hele jaar door

Het thema 'week tegen eenzaamheid' sluit naadloos aan op de gedachte van het Boetje maar door corona is het lastig om daar een goede vorm voor te vinden. "Wij werken eigenlijk het hele jaar aan de eenzaamheid. We willen een plek zijn waar mensen kunnen komen, vrijwilligers én klanten, voor een praatje of een kopje koffie. Normaal zouden we deze week een inloop proberen te houden maar nu zijn we, voor de veiligheid, voorzichtiger om de mensen uit te nodigen."

In de winkel is de omslag naar het nieuwe seizoen in volle gang. Anita krijgt jasjes, colberts, shirts en broeken voor handen. "Ik had hiervoor een baan in de horeca maar daar was ik niet op mijn plaats. Ik werd daar een beetje gekleineerd. Ik ben blijer geworden sinds ik hier als vrijwilliger aan het werk ben. Maar ik ben zelf van nature al een heel spontaan wijffie eigenlijk", zegt ze lachend.

Na de crisis

Corona maakt het allemaal niet makkelijker om de plek te zijn waar iedereen zo maar kan binnen wandelen. Biersteker: "We zijn in het begin een tijdje dicht geweest. Ik hoorde toen vooral van de vrijwilligers hoezeer ze het misten. Je mist elkaar, het team maar ook het contact met de klanten. Maar ook het samen zijn en gewoon lekker bezig zijn."

Biersteker maakt zich ondertussen zorgen over de toekomst. Door corona is het bestaansrecht van de winkel, tot haar spijt, alleen maar groter geworden. "Ik denk dat we straks, als de crisis voorbij is, nog een groter probleem hebben als maatschappij, met de mensen die het financieel niet gered hebben in deze tijden. Dan zijn wij als winkel erg nodig. Het liefst zouden we overbodig zijn maar zolang het nodig is, zijn we blij en dankbaar dat we deze rol mogen vervullen."