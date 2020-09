Vijf Zaanse lokale partijen verweren zich tegen schrappen blauwe zones

ZAANSTAD - Zeker vijf Zaanse lokale partijen maken zich klaar om zich te verzetten tegen het verdwijnen van de blauwe parkeerzones in de gemeente Zaanstad. In de voorgestelde begroting moeten extra buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) in Poelenburg en Peldersveld bekostigd worden door de blauwe zones in de gemeente om te zetten in betaald parkeren.

"We maken ons klaar om er met gestrekt been in te gaan”, verklaart Jos Kerkhoven van Democratisch Zaanstad grimmig. “Het is een waanzinnig voorstel." Harrie van der Laan (Partij voor Ouderen en Veiligheid Zaanstad) vult aan: "We hebben keihard gevochten met alle betrokken partijen om ervoor te zorgen dat die blauwe zones er kwamen. Het kan niet zo zijn dat die nu weer weggehaald worden om de plannen in Poelenburg en Peldersveld mee te bekostigen."

Parkeren duurder

In de begroting staat dat de gemeente met het invoeren van betaald parkeren ten koste van de blauwe zones 100.000 euro hoopt op te halen. In de eerste twee uur betalen automobilisten tien cent. Naast deze maatregel gaat het overal in de gemeente 50 cent per uur duurder worden om te parkeren dan voorheen.