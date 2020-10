Strandseizoen ten einde: "Op de vlonder voor het huisje weinig aan het coronavirus gedacht"

Was het ook een verloren seizoen door de coronacrisis? "Nee, absoluut niet", veert strandhuiseigenaar Elly van der Peet (67) op van haar stoel. "Eenmaal op mijn vlonder voor het huisje is het hele 'covid-gebeuren' langs me heengegaan. Nu thuis in IJmuiden ben ik er juist veel meer mee bezig. Van kaartavonden die niet doorgaan tot de mensen die je ermee confronteren. Dat is op het 'vrije strandleven' gewoon veel minder", aldus Elly tegenover NH Nieuws.

Het strandseizoen was veel korter dan gebruikelijk. Op 27 maart kondigde de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) nieuwe coronamaatregelen aan. Het gebruik van de strandhuisjes was niet meer toegestaan. Tot begin mei. "Uitpakken en weer inpakken, zo voelde het ook", vervolgt Elly. "Maar het was het wel waard. Nu kijken hoe we de winter gaan doorkomen, gelukkig kunnen we ook bridgen op de computer."

Tijdens zomerstorm Francis in augustus lag Paviljoen Noordzee bedekt onder een deken van zand. Tekst gaat verder onder de foto.