Da Vinci College Purmerend gaat twee weken dicht na corona-uitbraak onder leraren

PURMEREND - Het Da Vinci College in Purmerend gaat na een corona-uitbraak onder leraren vanaf maandag twee weken dicht. Negen personeelsleden zijn besmet en of net hersteld van een coronabesmetting. Dat laat Monique de Lange, rector van het Da Vinci College, aan mediapartner Regio Purmerend weten. Er zijn op dit moment nog geen besmettingen onder leerlingen bekend.

Volgens de rector hebben ze er alles aan gedaan om besmetting te voorkomen: "Kinderen desinfecteren zowel hun handen als hun tafels. Volwassenen nemen de anderhalvemeter-maatregel strikt in acht. We voeren een transparant communicatiebeleid volgens de RIVM richtlijnen. Zodra er een besmetting is geweest bij een docent, wordt dit medegedeeld aan alle ouders en leerlingen van de desbetreffende docent. De ramen staan open, de Purmerendse Scholen groep (PSG) heeft zelfs hoodies besteld voor alle leerlingen om warm in de klas te zitten."

Moeilijk besluit

Het Da Vinci College blijft dicht voor een periode van twee weken, waarvan de tweede week de herfstvakantie betreft. De lange laat weten dat het een moeilijk besluit was om de school te sluiten: "We zien ons genoodzaakt om dit besluit te nemen om zowel de gezondheid van onze leerlingen en medewerkers te waarborgen, als ook om de continuïteit van het onderwijs te kunnen garanderen. Medewerkers zijn bang om naar school te komen en ouders houden hun kinderen thuis. Vandaag is 10% van de leerlingen niet op school verschenen.”

Het Da Vinci College huisvest 1400 leerlingen en een ruime 150 medewerkers. Negen van deze medewerkers hebben een recente besmetting van corona. Acht van hen zitten nog thuis.