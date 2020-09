Hilversum trekt ten strijde tegen eenzaamheid: "Samen is leuker"

Eenzaamheid blijkt onder Hilversummers nog een veelvoorkomend probleem: 42 procent van de Hilversummers voelt zich eenzaam, waarvan 9 procent zelfs ernstig.

Er gebeurt al van alles om eenzaamheid tegen te gaan. Buurthuizen, verenigingen en sportclubs spelen daar een cruciale rol in. Hilversum wil dat verder versterken. "We werken in Hilversum samen met verschillende partijen en netwerken om eenzaamheid onder inwoners te voorkomen en tegen te gaan", zegt wethouder Karin Walters. "We willen verbinding creëren en sterke buurten en gemeenschappen bouwen waarbij elke inwoner erbij hoort en ertoe doet."

Eerder signaleren

De gemeente noemt het noodzaak om het probleem nog verder aan te pakken. "Langdurig eenzaamheid heeft gevolgen voor gezondheid, welzijn en zelfredzaamheid van inwoners. De gemeente wil dat alle inwoners naar vermogen mee kunnen doen en kunnen bijdragen in de samenleving en dat zij naar elkaar omkijken", aldus de gemeente.

Hilversum start komende maandag met een grote campagne tegen eenzaamheid, onder de noemer 'Samen is leuker'. Het is volgende week ook de 'week tegen eenzaamheid'. Hilversum wil zorgen voor meer bewustwording. Dat moet er voor zorgen dat eenzaamheid eerder wordt gezien, doorbroken en wordt verminderd.