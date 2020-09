LIVE: Debat in Pletterij over toekomst van massale festivals

HAARLEM - Brengt corona een halt toe aan de groei van Bevrijdingspop in Haarlem? Zijn er alternatieven voor massale festivals in de stad en daarbuiten? Vanavond om 20.00 uur is er een debat over bij onze mediapartner De Pletterij. Het debat is hieronder te volgen.

Voorafgaand aan de discussie laat de organisatie van Bevrijdingspop aan NH Nieuws weten dat ze met meerdere scenario's bezig is voor de komende editie van het oudste bevrijdingsfestival van Nederland: coronaproof en toegankelijk.

De vraag vanavond is of succesvolle festivals altijd maar moeten blijven groeien. "Met het succes veranderden de festivals geleidelijk van opzet en karakter. Infrastructuur en logistiek werden belangrijker. De lokale kroeg als uitbater werd vervangen door grote brouwerijen. Er kwam beveiliging. Ook het programma werd aangepast aan het groeiende publiek en algemeen van karakter. Inhoud werd vervangen voor aantallen. Gemoedelijkheid werd vervangen voor efficiëntie", zo staat in de aankondiging van De Pletterij te lezen.

Massabijeenkomsten

Op deze avond komen de volgende vragen aan bod: is de groei van deze festivals echt onvermijdelijk? In hoeverre beantwoorden ze nog aan de behoeften waarvoor ze ooit zijn opgericht? Zijn, in tijden waarin massabijeenkomsten niet mogelijk zijn en de roep om diversiteit steeds luider wordt, er alternatieven denkbaar?

Het debat wordt gevoerd met organisatoren en bezoekers van festivals. Inleidingen worden verzorgd door muziekjournalist Peter Bruyn, muziekjournalist, en Nicoline Mascini, organiseerde in 2008 en 2009 de Amsterdamse Stadsspelen.

Volg het debat hieronder, vanaf 20.00 uur live: