Een kijkje achter de schermen bij NH Radio: "Interactie met luisteraar is belangrijk"

AMSTERDAM - Aart van Eldik en Barbara Mulder presenteren vier dagen per week het NH Radio-programma Spitstijd. Hoe komt zo'n show tot stand en hoe lastig is het om samen een programma te presenteren? Je ziet het in een nieuwe aflevering van Wij Zijn Noord-Holland.

Van 15.00 uur tot 18.00 zijn Aart en Barbara op de radio te horen. Maar daar gaat uren van voorbereiding aan vooraf.

"Wat gaan we doen, is alles al rond of zijn er nog gaten?", somt Barbara de punten op die vlak voor een uitzending nog even besproken worden. "Vandaag gaat het over de testcapaciteit bij de coronateststraten", vult Aart haar aan.

Naast nieuws is er in de show ook aandacht voor interactie met luisteraars en worden er spelletjes gespeeld. "We stellen vaak een vraag aan de luisteren. Vandaag hebben we het bijvoorbeeld over vergeten woorden en we worden overspoeld met leuke reacties. Die interactie is belangrijk", aldus Aart.

Interactie

De presentatoren vinden het contact met de luisteraar belangrijk zodat ze weten wat er allemaal onder hen leeft. Minstens zo belangrijk is de interactie die het duo met elkaar heeft.

"Als we niet goed op elkaar ingespeeld zouden zijn, dan zou de show niet zo'n groot succes zijn", benadrukt Barbara.

Spitstijd is van maandag tot en met donderdag te horen tussen 15.00 uur en 18.00 op NH Radio