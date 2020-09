Nieuwe coronamaatregelen vragen geduld en creativiteit van Westfriese ondernemers

WEST-FRIESLAND - Slechts dertig mensen in een restaurant, zaal of theater. De nieuwe coronamaatregelen vragen veel van de lokale ondernemers. In West-Friesland geven ze niet op, bedenken ze nieuwe ideeën en gaan ze moedig voorwaarts: ook al missen ze een stip op de horizon.

"Het was weer even slikken, maar ik moet toch weer door", vertelt Erik Alders van café en zalencentrum Het Gouden Hoofd. Samen met Marijke runt hij de onderneming in Blokker. In oktober hadden ze nog twee grote feesten staan, maar die zijn nu ook gecanceld. En ook kerstvieringen en sinterklaasfeesten worden nu al afgezegd.

"We zijn een gezond bedrijf, maar interen doen we allemaal"

Ook theaters moeten met de nieuwe maatregelen omspringen. Schouwburg Het Park in Hoorn heeft de voorstellingen van gisteravond en vanavond gecanceld. Het schouwburg hoopt dat er een ontheffing komt vanuit de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord om meer dan dertig mensen toe te laten in een theaterzaal. Daar wordt morgen overleg over gevoerd.

Ook hij gaat kijken waar hij nog steun vandaan kan halen om de wintermaanden door te komen. Hij heeft nog wel een eetcafé bij zijn partycentrum, maar als de terrassen straks leeg raken dan is het weer erg behappen. "We zijn een gezond bedrijf, maar interen doen we allemaal", vertelt hij. Hij verwacht wel nog een stuk compensatie terug van de overheid, in plaats van dat ze steunpakketten gaan afschalen. "Ik mis nu gewoon die stip op de horizon. De moed zakt je af en toe wel in de schoenen."

Ook Elle Mol van partycentrum De Harmonie in Oosterblokker is niet blij met de maatregelen: "De natte horeca en zalencentra zijn echt buiten spel gezet." Het vergt volgens hem weer veel creativiteit om hier goed mee om te springen. "De krenten in de pap, die mis je. Ik dacht nog iets te doen met dinnershows, maar dat is met dertig mensen ook niet rendabel om te organiseren", vertelt Elle.

Theater het Pakhuis waar voor de coronacrisis plek was voor 70 mensen, heeft geen last van de nieuwe maatregelen. Zij waren in de eerste coronapiek al creatief omgegaan met de maatregelen. "Bij ons zijn er in totaal 12 stoelen te vergeven per voorstelling, de rest van de kaartjes verkopen we als digitale voorstelling", vertelt Jeanine Slijkhuis. Ze bieden vooral podium voor jong talent en amateurs. "Ik vind het belangrijk dat mensen aan kunst doen, juist in deze tijd."

De livestream van een voorstelling, die je na het betalen van een kaartje via Youtube kan kijken, is nu over de hele wereld te zien. "Zelfs familie in Canada kijkt mee en zelfs een beste vriend van mij uit Dubai. Dat is dan wel weer een voordeel."