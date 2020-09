Amsterdamse en Purmerendse school sluiten deuren, rest 'houdt vinger aan de pols'

AMSTERDAM - Middelbare scholen in Noord-Holland zien vooralsnog geen directe aanleiding om de deuren te sluiten en over te gaan tot digitaal onderwijs. De uitzonderingen hierop zijn het Spinoza Lyceum in Amsterdam en het Da Vinci College in Purmerend.

Beide scholen gaan dicht om een oplopend aantal coronabesmettingen. Zo zijn er bij het Spinoza Lyceum eerder deze maand 30 leerlingen en vijf docenten positief getest op het virus. Bij het Da Vinci College in Purmerend is er sprake van een uitbraak onder docenten: negen personeelsleden hebben het virus of zijn ervan aan het herstellen. Leerlingen krijgen bij beide scholen thuisonderwijs, al geeft het Da Vinci College aan dat er uitzonderingen worden gemaakt voor leerlingen waarbij dit niet mogelijk is.

'Onder de indruk van flexibiliteit'

Andere middelbare scholen in Noord-Holland hebben nog niet de indruk dat zij de deuren moeten sluiten. Volgens een woordvoerder van Dunamare, een onderwijsgroep in de regio Haarlem en de IJmond, is er vooral veel respect voor de flexibiliteit van de leraren. "Vooralsnog is het bij onze scholen so far so good, maar we houden ontzettend goed een vinger aan de pols."

Ook in 't Gooi wordt er goed gelet op de landelijke maatregelen en besmettingen in de regio. Volgens een woordvoerder van de Gooise Scholenfederatie, een grote onderwijskoepel, zijn er vooralsnog geen grote clusters ontdekt op scholen.

Praktische problemen

Ivo Krop van de Kennemer Praktijkschool in Heemskerk laat weten dat er vooralsnog geen besmettingen zijn geweest, maar dat er wel een aantal docenten thuiszitten in afwachting van het resultaat van hun voorrangstest.

Volgens Krop is online lesgeven aan leerlingen van een praktijkschool ontzettend ingewikkeld. "Niet veel leerlingen hebben thuis een zaagmachine." In het uiterste geval ligt er een plan B klaar, maar waarschijnlijk zal dat vooral betekenen dat docenten vanuit huis werken en leerlingen op school blijven.