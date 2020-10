Agaath (75) helpt ouderen met gespreksgroepen: "Na een tijdje zaten ze weer rechtop"

ASSENDELFT - Tijdens de Week tegen Eenzaamheid (van 1 tot en met 8 oktober) zijn er overal in het land initiatieven om mensen te helpen. In Assendelft merkt Agaath Vermast (75) de resultaten van een project dat ze twee jaar terug begon: een gespreksgroep voor ouderen.

"Wijzelf spreken altijd van sociaal isolement", zegt Vermast. "Men is hier een beetje allergisch voor het woord eenzaamheid." Na haar pensioen heeft ze zich hierop gericht. Ze leidt vier gespreksgroepen in de Zaanstreek, samen met haar man Eduard en andere gespreksleiders. Eens in de maand komt een groep samen. Als Agaath problemen signaleert zoekt ze soms contact met de gemeente. "Wat je vaak ziet is dat mensen al enorm geholpen zijn met een paar uur hulp", geeft Vermast als voorbeeld. "Als ze zelf het hele huis gaan schoonmaken zijn ze doodop en gaan ze niet meer naar buiten. De uiteindelijke kosten van zorg zijn dan veel hoger dan van die paar uur hulp."

Hoge drempel

De projectleider vindt het belangrijk dat de mensen terecht kunnen met hun verhaal in een veilige omgeving. "Mensen moeten kunnen uitpraten zonder onderbroken te worden. De drempel om te komen is al erg hoog. Om een voorbeeld te noemen: we deelden laatst zo’n 1000 flyers uit bij ouderen voor deze gespreksgroep, we kregen zes reacties."