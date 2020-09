Southampton niet concreet voor "interessante speler" Joey Veerman

"Het is natuurlijk een heel goede voetballer", begint Buter. "En het zou dom zijn om een jongen van 21 met die kwaliteiten niet te volgen, dan zitten we te slapen. Het is een spelbepaler met een geweldige techniek. Hij heeft heel goed spelinzicht, een mooie pass en neemt alle corners en vrije trappen. Een interessante speler."

De Haarlemmer, voormalig techisch directeur van Telstar, ziet nog genoeg verbeterpunten bij Veerman. "Verdedigend is hij nog niet goed genoeg. Het tempo is nog net wat te laag en de omschakeling kan beter. Aan de bal is hij Premier League-waardig, maar zonder bal moet hij nog een aantal stapjes maken."

Buter zet flesje wijn op 'nee'

Voor Veerman is het afwachten wat de hoofdscout en manager Ralph Hasenhüttl willen. "In deze coronatijd gaan ze dan beelden verzamelen. Die zijn er tegenwoordig zo veel. Iedere stap en trap kun je beoordelen. Maar als ik het moet inschatten en er flesje wijn op zet, dan zeg ik 'nee'. Dat gaat deze transferperiode niet gebeuren. Misschien in januari of later", aldus Buter.

Veerman verlengde onlangs zijn contract bij Heerenveen tot en met medio 2024. Vorig jaar zomer kwam hij over van FC Volendam.