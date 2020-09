Vrienden halen bijna 5.500 euro op voor Melle die huis verloor na brand

ENKHUIZEN - "Ik ben heel erg blij dat er zoveel mensen voor mij klaar staan en geld voor mij over hebben, ongelooflijk!", vertelt Melle over het geld wat is opgehaald nadat hij zijn huis in de binnenstad van Enkhuizen verloor door een brand . Ruim twee weken geleden, op een zondagochtend, stond hij opeens alleen nog maar met een telefoon en een onderbroek op straat. Alles was weg, zelfs zijn meest dierbare spullen.

Twee weken later gaat het goed met Melle. "Ik ben een ultrarealist en weet dat alles altijd goed komt", vertelt hij samen met Sharon Kwadijk, een goede vriendin van hem. Zij startte een dag na de brand een inzamelingsactie voor hem. "Hij heeft al zoveel te verwerken gehad, daarom willen we dit nu voor hem doen. Daarbij is het ook hard nodig. Melle is dan wel verzekerd, maar hij moet alles opnieuw kopen en de verzekering keert nog niet direct uit", vertelde Sharon destijds tegen NH Nieuws.

De inzamelingsactie is inmiddels geeindigd en er is 5.470 euro voor Melle opgehaald. Hij woont nu nog bij een tante, maar wil het geld straks gaan gebruiken voor het kopen voor meubels als hij een nieuw huis heeft. "Ik hoop er wat spullen voor te kopen, zoals een bed en kasten."

Voor elkaar klaar staan

Sharon is heel blij dat zij haar goede vriend heeft kunnen helpen. "We blijven hem steunen en helpen waar nodig." In de afgelopen jaren is Melle zowel zijn broer als zijn moeder verloren. Sharon en zijn andere vrienden stonden toen ook voor hem klaar. "We zijn met zijn allen zo close dat ze allemaal een stukje verdriet van mij wegnamen en dat is nu ook weer zo", vertelt Melle.

Melle is nu op zoek naar een nieuwe woning en is niet van plan om ooit terug te keren naar het oude appartement in de binnenstad. Wanneer het afgebrande pand aan de Westerstraat in Enkhuizen weer wordt opgebouwd, is nog onduidelijk.