José moet door corona thuis revalideren: "Beeldbellen met fysio is stok achter de deur"

HUIZEN Al maanden doet Jose Matitahatiwen thuis op de bank haar oefeningen. Ze moet revalideren sinds ze langdurig in het ziekenhuis lag vanwege haar longziekte. Als gevolg van de coronacrisis kon José vanaf maart niet meer naar de fysiotherapeut in het revalidatiecentrum en kwam ze in aanmerking voor het experiment revalideren op afstand.

Thuis op de bank doet José haar oefeningen voor. Met kleine gewichtjes traint ze de spieren in schouders en armen. En zittend op de bank doet ze beenoefeningen. Aan de eettafel staat een inklapbare hometrainer. Op de tafel een laptop waarmee ze via beeldbellen twee keer per week contact heeft met fysiotherapeute Daisy de Jong van het revalidatiecentrum Naarderheem."Ik ben COPD patiënt en twee jaar geleden heb ik mijn eerste longaanval gekregen, vertelt José. "Toen kwam ik op de intensive care terecht en na het ziekenhuis kon ik zelfs geen pen meer vasthouden."

Hipper

De hipper wordt het apparaatje genoemd dat José op haar borst draagt. Een soort bewegingsmelder die alles registreert. Op de website van de hipper kan ze net als de fysiotherapeut ook zelf haar inspanningen en vorderingen zien. Voor José werkt het. "Toen dit voorjaar door corona het revalidatiecentrum op slot ging, merkte ik meteen dat ik achteruit ging. De hipper en het beeldbellen zijn voor mij een goeie stok achter de deur om mijn oefeningen te doen."





Twee keer per week ziet José haar fysiotherapeut via beeldbellen Dan doen ze samen wat oefeningen en bespreken ze de resultaten van de voorafgaande dagen. "We experimenteren hier al mee bij mensen die eigenlijk klaar zijn met hun revalidatie. Het kan helpen om de overgang naar thuis makkelijker te maken. Door corona is het gebruik van de hipper in een stroomversnelling gekomen", zegt fysiotherapeut Daisy de Jong. "Omdat ik al een goed beeld van José heb, gaat dit makkelijk. Ik denk zelfs dat het zo beter werkt, dan dat we elkaar een half uurtje per week zouden zien."





En ook José is tevreden. "Het motiveert mij. Het is fijn dat er mensen zijn zoals Daisy die genoeg om je geven."