Burgemeester Weesp over coronapiek: "Doe alles om dit afschuwelijke virus te stoppen"

Burgemeester Bas Jan van Bochove hoopt dat Weespers nog eens goed nadenken over de gevolgen en zich nog strikter aan de coronaregels gaan houden. "Ik doe niet voor het eerst een dringend beroep aan Weespers om alles te doen (en zo nodig ook te laten) zodat dit afschuwelijke virus zich niet als een veenbrand verder verspreidt", zegt de burgemeester. "Ons gedrag is het belangrijkst om verspreiding van het virus tegen te gaan. Als we te dicht op elkaar blijven staan op het schoolplein, met te veel mensen naar de supermarkt gaan - slechts één persoon per huishouden is het dringende advies - en elkaar geen ruimte geven, de anderhalve meter afstand niet in acht nemen, dan dragen we nadrukkelijk bij aan de verspreiding van het virus."

Weesp is nummer één op coronalijstjes: "Hoe het komt, is een raadsel"

Weesp is nummer één op coronalijstjes: "Hoe het komt, is een raadsel"

De burgemeester richt zich specifiek ook tot jongeren om ook hen te vragen de regels nog beter na te leven. Van Bochove doet dat deze week met een videoboodschap op middelbare scholen. "Maar het is makkelijk alleen de jongeren aan te spreken en hun feestjes te bekritiseren. We moeten allemaal onze bijdrage leveren. Ik begrijp heel goed dat het een teleurstelling is als je een huwelijksfeest of een verjaardag niet kunt vieren op de manier zoals je het van plan was."

Zorgen om toename besmettingen

De burgemeester maakt zich zorgen over het opvallend hoge aantal besmettingen onder Weespers. "Een echte bron is niet aan te wijzen, maar verspreiding wordt waargenomen binnen families en er zijn signalen dat een deel van de besmettingen plaatsvindt via contacten in cafés."

Voor Weesp en de rest van 't Gooi gelden er sinds vorige week vrijdag strengere maatregelen nadat de situatie in de regio als 'zorgelijk' werd bestempeld. Landelijk werden deze maatregelen maandag nog eens extra aangescherpt. Vooral voor de horeca is de klap hard, omdat daar de deuren veel eerder dicht moeten en aantallen gasten weer worden beperkt. "Met velen van hen maak ik mijn zorgen om hun toekomst", zegt Van Bochove.