Inzamelingsactie voor opgelichte oma die door coronavirus in ziekenhuis ligt

De oma van Maxime heeft het coronavirus en was al dagen ziek. "Ze had zich die dag laten testen, dus ze was er niet bij. Juist die dag is ze gebeld, in de avond", vertelt Rietbergen.

Een oplichter zei dat hij van de politie was en dat er ongewoon betaalverkeer op haar rekening te zien was. Hij verbond haar door met iemand die zei dat hij van de bank was. Die schreef haar gegevens op en een halfuur later stond er iemand voor de deur om haar bankpas op te halen. Daar werd het bedrag mee gepind.

"Die 9500 euro is juist het geld waarvoor ze had gespaard en waarvan ze volgend jaar een nieuwe scootmobiel wilde kopen', zegt Rietbergen. 'Wat er overbleef was voor de kosten voor haar begrafenis. Dat is nu allemaal weg."

Met de inzamelingsactie wil de familie de bejaarde vrouw, die vanwege het virus nu in het ziekenhuis ligt, verrassen. "Zodat ze straks hopelijk een nieuwe scootmobiel kan kopen en kan genieten van het leven."