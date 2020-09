Drie Amsterdammers opgepakt voor dodelijke schietpartij in Rotterdam

De drie zijn 29, 32 en 34 . Het slachtoffer werd in de avond op straat in Rotterdam onder vuur genomen, hij overleed ter plekke. Even later brandde er verderop een auto uit. Die auto is waarschijnlijk gebruikt door de schutter(s).

De politie zegt dat er een 'groot opsporingsteam' op de zaak is gezet. Er wordt nog steeds gezocht naar getuigen of mensen die meer informatie hebben. Ook is de zaak vanavond behandeld in het televisieprogramma Opsporing Verzocht.