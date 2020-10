De vloek van de voetbalderby: vier keer afgelast, nu zonder honderden supporters

Hoeveel supporters er normaal gesproken langs het veld staan, is gissen. De ene speler ziet er zo'n driehonderd staan, de ander gokt dat het aantal tegen de duizend loopt. Eén ding is zeker: de derby tussen Victoria-O en Apollo '68 zorgt ervoor dat de buurdorpen Obdam en Hensbroek massaal langs de lijn staan.

Maar nu zijn de coronamaatregelen aangescherpt in de laatste persconferentie van premier Mark Rutte. Zo zijn er geen toeschouwers meer toegestaan bij sportwedstrijden. En dat is een domper voor zowel de spelers als het publiek, want de 'derby der derby's' stond het eerstvolgende weekend juist roodomcirkeld in de agenda.

Spandoeken en vuurwerk

De wedstrijd Victoria-O tegen Apollo '68 is vooral ook een plek waar mensen elkaar ontmoeten: waar de derde helft minstens zo belangrijk is als de wedstrijd zelf. Doorgaans worden de vele toeschouwers op het nodige spektakel getrakteerd. Beide teams hebben speciale 'sfeercommissies' die zorgen voor muziek, spandoeken, vuurwerk en fakkels.

De organisatie Victoria-O bekijkt de mogelijkheden van een livestream. Maar de teams moeten dit keer op eigen krachten strijden voor de overwinning.



Bekijk in de reportage, hoe zij daar tegenaan kijken: