Kijk hier de vierde aflevering van 'Pak an doen' terug

NOORD-HOLLAND - Als Henk van Westerhoven met zijn vrouw Gonda Ris in 1938 in IJmuiden een verffabriek begint, moet daarvoor nog een naam worden bedacht. Blijkbaar hield Henk heel veel van Gonda, want hij besloot de eerste twee letters van haar voor- en achternaam te bruiken. "Alleen was Gori niet zo'n handige naam, dus dat moest Rigo worden", vertelt kleinzoon Toon van Westerhoven in de vierde aflevering van Pak an doen.

Inderdaad, Gori is drie generaties later nog altijd een familiebedrijf, en maakt nog steeds op eigen wijze verf. Het bedrijf koopt tegenwoordig oude verfresten in en maakt daar weer nieuwe van. Maar wie het bedrijf een plezier denkt te doen door oude verfresten langs te brengen, komt van een koude kermis thuis.

Klein chemisch afval

"Wij mogen het niet zo aannemen", legt Toon uit. "Dit is chemisch afval en moet via de daarvoor geschikte kanalen ingezameld worden. Bij de gemeentelijke afvaldepots kun je de verf kwijt, maar wij kopen het vervolgens weer van die depots op. En dan is het ontdaan van viezigheid, sigarettenpeuken en boterhamzakjes en kunnen we van die grondstof nieuwe muurverf maken die voor 98 procent uit gerecyclede muurverf bestaat."

De lijnolie die voor de verf wordt gebruikt, wordt gemaakt door een Zaanse molen die het lijnzaad fijnmaalt.

Anno 2020 heeft Rigo ambachtelijkheid nog altijd hoog in het vaandel staan, want - net als vroeger - worden alle verfblikken met de hand afgevuld en dichtgemaakt. Dat betekent veel handwerk, maar zo lang het personeel daar prijs op stelt, komt er geen verandering in, vertelt Toon. "Wij zijn werkgevers, wij geven werk. We kunnen automatiseren maar doen dat alleen als het personeel dat wil." Zo kun je het ook bekijken.

Stoelen van recycled kunststof

Verder maken we in deze uitzending van Pak an doen kennis met de vierde finalist van 'Present Your Startup'. Sander van Doorn wil gerecycled kunststof gebruiken om nieuwe stoelen maken. Daar is wel een flinke investering voor nodig, want voor de matrijs heeft hij een paar ton nodig.



Tot slot nemen we een kijkje achter de schermen bij het Alkmaarse bedrijf GP Groot, dat laat zien hoe je een oud gebouw sloopt. Zelf spreken ze van het 'oogsten van bouwmaterialen'. En dat gaat tegenwoordig heel ver: zelfs oude toiletpotten worden hergebruikt om bakstenen van te maken.