Dè Flanegin per direct vertrokken bij HCAW, inhaalduel tegen Neptunus gestaakt

BUSSUM - Dè Flanegin is met onmiddellijke ingang opgestapt bij HCAW uit Bussum. De coach ontbrak dinsdagavond bij de honkbalwedstrijd tegen het Rotterdamse Neptunus. Dat inhaalduel eindigde overigens voortijdig. Vanwege een wolkbreuk werd de wedstrijd in de vierde inning gestaakt.

De 48-jarige Flanegin was aan zijn tweede seizoen bezig in Bussum. Daarvoor was hij coach van Hoofddorp Pioniers, de club waarvoor hij zijn hele leven honkbalde.

HCAW verloor maandagavond op eigen veld met 9-2 van Neptunus. Daarna maakte hij bekend per direct te stoppen. HCAW staat onderaan in de kampioensgroep van de hoofdklasse.

Of dat de reden is van zijn vertrek, is niet duidelijk. Flanegin wilde vanavond geen nadere toelichting geven op zijn beslissing. Assistent-coach Rudy Dirksen nam de honneurs waar.

Inhaalduels

Het inhaalduel van HCAW in Rotterdam tegen Neptunus werd dinsdagavond gestaakt in de vierde inning bij een 1-0 voorsprong voor HCAW. Amsterdam Pirates speelde ook en won op bezoek bij Hoofddorp Pioniers met 5-2.

Stand kampioensgroep:

1. Neptunus 6-10

2. Pirates 4-6

3. Pioniers 9-6

4. HCAW 5-2