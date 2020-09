VV Alkmaar ruim ten onder tegen PSV Vrouwen

EINDHOVEN - VV Alkmaar heeft het inhaalduel tegen de PSV Vrouwen ruim verloren. De thuisploeg scoorde driemaal in het eerste halfuur en speelde de wedstrijd vervolgens zakelijk uit: 5-1.

Snelle voorsprong

Na drie minuten kwam PSV op voorsprong via Naomi Pattiwael schoot een afgeslagen corner achter keepster Henriikka Mäkelä. Anouk Nouwen verdubbelde de voorsprong in de twintigste minuut. Joëlle Smits tekende voor de 3-0 na een fout in de Alkmaarse verdediging.

Na een mooie solo zorgde wederom Smits voor de 4-0 na rust. De vijfde treffer aan Eindhovense zijde kwam op naam van Pattiwael. Sanne Koopman maakte in de slotfase een eretreffer voor de Alkmaarse voetbalsters: 5-1.

VV Alkmaar heeft niet heel lang om stil te staan bij deze nederlaag. Komende vrijdag gaan de voetbalsters op bezoek bij PEC Zwolle.