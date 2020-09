Dringend advies burgemeester Poppens: "Draag een mondkapje in winkels!"

Volgens de burgemeester is dat de enige manier om de opmars van het coronavirus te stoppen: "Als deze maatregelen niet binnen enkele weken tot een daling van het aantal besmettingen leiden, is een nieuwe lockdown onvermijdelijk", schrijft Poppens in een open brief.

Moeilijker

Poppens ziet in zijn omgeving dat mensen zich steeds moeilijker aan de maatregelen houden nu de crisis langer duurt, vooral als het gaat om onderling afstand houden. "De economische en sociale gevolgen van de maatregelen zijn nu al ernstig genoeg. Voor bijvoorbeeld ondernemers, en voor ouderen die weer extra moeten oppassen. De scholen blijven open maar de maatregelen die we nu nemen zijn voor ons allemaal een pijnlijke stap terug."

Eerder riep burgemeester Halsema van Amsterdam en voorzitter van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland op tot een landelijke mondkapjesplicht. Onduidelijk is of de burgemeester van Amstelveen daar ook voorstander van is.

Op de digitale kaart van het RIVM is te zien hoe het staat met het aantal coronabesmettingen in ondermeer Amstelveen.