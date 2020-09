Haarlemmer Troost-Ekong vertrekt bij Udinese, Watford volgende bestemming

De 27-jarige Troost-Ekong is geboren in Haarlem, als zoon van een Nederlandse moeder en Nigeriaanse vader. De verdediger speelde de afgelopen seizoenen voor Udinese in de Serie A. Troost-Ekong is international van de Nigeriaanse nationale voetbalploeg.

De verdediger speelde in Nederland voor FC Groningen en FC Dordrecht.