'Meisje gewond bij steekpartij station Purmerend Overwhere'

PURMEREND - Bij een steekpartij bij station Purmerend Overwhere is vanmiddag iemand gewond geraakt. Volgens getuigen gaat het om een meisje van ongeveer 15 jaar oud, maar dat kan de politie nog niet bevestigen.

Een politiewoordvoerder bevestigt tegenover Regio Purmerend dat er rond 16.00 uur bij het station meerdere personen betrokken waren bij een conflict. Een buurtbewoonster laat aan NH Nieuws weten dat zij rond 16.00 uur 'een groep meiden' in de straat hoorde schreeuwen.

Fietsenstalling

Een van hen zou bij die ruzie met een scherp voorwerp in haar rug zijn gestoken, melden buurtbewoners aan Regio Purmerend. Op foto's is te zien dat de politie de fietsenstalling bij het station heeft afgezet, en onderzoek doet. Volgens getuigen is het slachtoffer met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Over de ernst van de verwondingen is op dit moment nog niets bekend. De politie zou nog niemand hebben aangehouden.