Arts GGD Kennemerland maakt zich zorgen over tweede golf: "Zorg is er niet klaar voor"

HAARLEM - Volgens Milly Haverkort, internist-infectioloog bij de GGD Kennemerland, is de zorg en het personeel niet klaar voor een tweede golf. En met bijna 20.000 nieuwe besmettingen in één week, lijken we middenin die gevreesde tweede coronagolf te zitten.

Volgens Milly is de zorg alleen niet klaar voor een nieuwe grote golf aan zieken en doden: "De zorgmedewerkers zijn al enorm belast in het voorjaar. Ik kan me kunnen voorstellen dat dat een tweede keer moeten doen, enorm zwaar zal vallen."

Deze toename in het aantal besmettingen komt hard aan bij de verzorgings- en ziekenhuizen. "Ik merk dat de verpleeghuizen er veel meer klaar voor zijn dan in het voorjaar toen het ons allemaal is overvallen. Men heeft heel veel protocollen opgesteld, er is een nieuwe werkwijze en er is voldoende beschermingsmateriaal. Dus dat zijn hele belangrijke maatregelen", aldus Haverkort.

Naast de maatregelen die gisteren bekend zijn gemaakt, geeft Milly aan dat er ook nog wel aanvullende maatregelen genomen zouden kunnen worden. Het mondkapjesbeleid in de zorg is daar een voorbeeld van. "Je kunt je voorstellen dat je bezoekers en medewerkers een mondkapje laat dragen", vertelt ze.

Werkdruk bij kantoorpersoneel GGD

Bij de zorgen om werkdruk gaat het bij de GGD Kennemerland niet alleen om het zorgpersoneel. Bert van de Velden, directeur van de GGD, maakt zich zorgen om de werkdruk bij het personeel dat het bron- en contactonderzoek uitvoert.

"Als het aantal besmettingen weer fors oploopt, komt er meer werk op de schouders van deze mensen te liggen. Voor één onderzoek staat ongeveer acht uur, maar als je op het niveau van tachtig onderzoeken per dag zit, zou je tussen de tachtig en de honderd mensen beschikbaar moeten hebben."

Om die werkdruk aan te kunnen heeft de GGD de afgelopen tijd geïnvesteerd in de aandacht voor de gezondheid van deze mensen. "Soms is het tijd dat we moeten zeggen dat het wel even genoeg is, nu moet een ander het stokje even overnemen", aldus Van de Velden.

Hij vertelt dat sommige mensen het 'gewoon' zijn gaan vinden om zeven dagen per week te werken. "Dat is voor tijdelijk even te doen, maar op de langere termijn is dat een risico voor de gezondheid van de medewerkers."