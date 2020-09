Amsterdamse student gaat vrijdag demonstreren: "Ik voel de muren op me afkomen"

Een groep studenten was het zat en heeft zich verenigd in de actiegroep #ikwilnaarschool. Samen met ASVA, SRVU en de landelijke studentenbond hebben ze besloten om vrijdag te demonstreren op Museumplein.

Voor Pieter van Rossum, voorzitter van de SRVU, is het duidelijk wat er moet gebeuren. "We willen dat er fysieke locaties uit de culturele sector worden gehuurd, zoals musea en congrescentra. Daar kan dan les gegeven worden. Dat is ook weer goed voor de culturele sector, een win-winsituatie!"

Luana vindt ook dat er meer fysiek onderwijs moet plaatsvinden. "Of we willen een halvering van het lesgeld of een herinvoering van de basisbeurs. Toen de basisbeurs werd afgeschaft werd er gezegd dat het geld dat daarmee vrij zou komen gebruikt zou worden om te investeren in het onderwijs. Daar merken we nu weinig van. Het wordt alleen maar slechter zo."