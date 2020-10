Mondkapselfie of video over corona? Westfries Archief is op zoek naar jouw materiaal

HOORN - Een selfie met je mondkapje in de trein of een video van de coronamaatregelen toen je op het terras zat: dat is het beeldmateriaal waar het Westfries Archief naar op zoek is. Het archief maakt een coronacollectie en vraagt hiervoor documenten en beeldmateriaal van inwoners uit de regio. Ook zelfs vlogs en discussies op Facebook: "Het is natuurlijk erg interessant materiaal voor onderzoek."

Met deze speciale collectie wil het Westfries Archief vastleggen welke impact het coronavirus heeft in de regio, zodat dit uiteindelijk als studiemateriaal gebruikt kan worden voor bijvoorbeeld onderzoek van scholieren en wetenschappers. West-Friezen kunnen hun eigen materiaal insturen, maar een voorwaarde is wel dat het een connectie met zowel corona als de regio heeft. Bovendien neemt het archief geen voorwerpen aan, maar vooral papier en digitaal materiaal. Lees verder onder de video

Westfries Archief zoekt coronaverhalen - NH Nieuws

"Het gaat met name om foto's, video's, gedichten, flyers, drukwerk, dat soort materiaal. Wij zijn niet de instelling die echt voorwerpen bewaart, dus we zijn niet op zoek naar mondkapjes", vertelt Elsbeth Groothedde van het Westfries Archief. Sinds april is ze bezig met de coronacollectie. Vooral aan het begin van de corona-uitbraak is er heel veel materiaal binnengekomen. Dat eerste deel van de collectie is inmiddels terug te vinden op de website van het archief. Ze scrolt erdoorheen en wijst een foto aan van een lange wachtrij bij een winkel, waarbij iedereen op anderhalve meter afstand staat. Alternatieve kermissen "We zijn nog heel erg op zoek naar materiaal vanaf de zomer ongeveer - ouder materiaal mag ook nog hoor!", zegt ze. Ze heeft het over de periode dat de maatregelen versoepelden, zoals terrassen die weer open mochten en de alternatieve kermissen die georganiseerd werden. Er is al heel wat vastgelegd in het archief: foto's van Koningsdag in Hensbroek, een tulpenactie voor de zorg, maar ook een website waarop een blog staat over het coronavirus. "Wat ik echt heel bijzonder vind, is dat we ook filmmateriaal hebben gekregen en creatieve uitingen van mensen ook: liedjes, gedichten - dat hele persoonlijke vind ik echt heel erg leuk." Lees verder onder de foto

NH Nieuws

Er is van alles in te leveren, zoals bijvoorbeeld vlogs en discussies op Facebook. "Wij zijn aan het pionieren met het vastleggen van Facebookpagina's waarop discussie plaatsvindt over het coronavirus en de maatregelen. Het is natuurlijk erg interessant materiaal voor onderzoek." Materiaal aanleveren Wie materiaal wil aanleveren kan dit digitaal doen door het archief te mailen via [email protected]. Zet daarbij een beschrijving, de datum van het document en de naam van de maker. Elsbeth neemt vervolgens contact met je op om het één en ander af te stemmen voordat het materiaal daadwerkelijk in het archief beland.