Helderse horeca baalt van aangescherpte coronamaatregelen: "Gooi dan alles dicht"

DEN HELDER - "De moed zakt wel een beetje in de schoenen om te blijven ondernemen." Zuchtende horecaondernemers op rijkswerf Willemsoord in Den Helder. Ze balen van de aangescherpte coronamaatregelen . Het is te rug naar af, of misschien nog erger, vrezen ze. Terug naar maximaal dertig gasten en alle horeca uiterlijk om tien uur dicht. "Maar ja, het moet."

Mark Demoitié van Bar Bonaire komt net uit een overleg met politie, gemeente en collega-ondernemers: "Voor de nachthoreca is het een drama. We hadden gehoopt dat we tot twaalf uur door mochten, maar het is om negen uur sluiten en om tien uur leeg."

"Het is nodig, verrassend is het niet en toch is het heel heftig," zegt Timo de Vries van restaurant Kade 60. Ook hij moet vanaf vanavond terug naar maximaal dertig gasten. Zijn personeel is druk bezig met het herinrichten van het restaurant. "Financieel doet het pijn, maar ook emotioneel. Ik ben graag een positieve ondernemer die wat wil verdienen. Nu zie je het gewoon van je aflopen."

Ver-van-mijn-bed-show

Alternatieven heeft Demoitié niet echt. "Wij zijn echt nachthoreca. Ik heb geen keuken voor afhalen. Met dit weer is het terras ook niet echt een optie. We gaan kijken of we financiële steun kunnen krijgen en ik moet weer mensen op non-actief zetten en zoeken naar andere oplossingen."