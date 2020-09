Dertig bezoekers of meer? Haarlemse culturele podia vertrouwen op goede afloop

HAARLEM - Het zijn spannende uren voor Haarlemse culturele instellingen als poppodium Patronaat en de Stadsschouwburg/Philharmonie. Mogen zij, in tegenstelling tot in Amsterdam, de komende drie weken wél meer dan dertig bezoekers bij hun voorstellingen ontvangen? De podiumdirecteuren hebben vooralsnog vertrouwen in een goede afloop en hopen dat zij op dezelfde voet door kunnen gaan.

Edwin van Balken, directeur van Stadsschouwburg/Philharmonie, zat maandagavond vol spanning te luisteren naar de nieuwe coronamaatregelen van het kabinet. De voorstellingen lopen inmiddels weer, natuurlijk met de nodige maatregelen, en het zou een ongelooflijke teleurstelling zijn als dat allemaal weer opgeschort moeten worden. Hoewel al snel bekend werd dat er voorlopig niet meer dan dertig mensen in één ruimte mogen verblijven, raakte Van Balken niet in paniek. (tekst gaat door na video)

Edwin van Balken over de persconferentie van premier Rutte - NH Nieuws

Het verlenen van de ontheffing zou betekenen dat deze podia, maar ook bijvoorbeeld de Haarlemse Toneelschuur & Filmschuur, door kunnen gaan zoals ze nu doen. Dus met meer dan dertig bezoekers, maar op voorwaarde dat de anderhalve meter gegarandeerd wordt. 'Kudo's voor de gemeente' De gemeente Haarlem stelde zich na de persconferentie in ieder geval voortvarend op om de culturele instellingen in de stad te helpen, beaamt ook Jolanda Beyer, directeur van poppodium Patronaat. "Ik dacht alleen maar 'ik wil niet weer helemaal dicht'. De gemeente krijgt van mij heel veel kudo's, we zijn meteen samen aan de slag gegaan. Het lijkt de goede kant op te gaan." Een woordvoerder van de gemeente Haarlem kan NH Nieuws dinsdag nog niets vertellen over het verlenen van de ontheffing. De Veiligheidsregio Kennemerland zal morgen of overmorgen daar uitsluitsel over gaan geven. Een flinke slag om de arm dus nog, de directeuren hopen snel zekerheid te krijgen. Gezichtsbescherming personeel Wat wel zeker is, is dat het personeel van beide podia vanaf nu met gezichtsbescherming gaat werken. Of dat mondkapjes worden of spatmaskers, daar wordt nog over nagedacht. (tekst gaat door na video)

Edwin van Balken over het dragen van gezichtsbescherming bij personeel - NH Nieuws

Van Balken en Beyer willen vooral één ding duidelijk maken en dat is dat ze hopen dat het publiek de podia nu niet links laat liggen. "Mensen moeten gewoon blijven komen, het is veilig", aldus Beyer.

Lees ook Amsterdam Geen uitzondering voor podia in Amsterdam: groepsgrootte blijft 30 personen

"Ik snap dat mensen nu misschien wat terughoudend kunnen zijn, maar wij doen er in ieder geval alles aan om het hier veilig te houden met alle maatregelen. Wij gaan door en we hopen dat het publiek ook in oktober blijft komen, net zoals dat in september het geval was", aldus ook Van Balken van de Stadsschouwburg/Philharmonie.

💬 Wil je niets missen uit Haarlem en omgeving? Blijf op de hoogte via onze Facebookgroep Nieuws uit Haarlem en omgeving. Reageer, discussieer en deel jouw nieuws.

Volg de laatste berichtgeving altijd via NHNieuws.nl/Haarlem.