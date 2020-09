Hereniging handbalsters na negen maanden: "Rare situatie, fijn om elkaar weer te zien"

ARNHEM - De Nederlandse handbalsters hebben er ruim negen maanden op moeten wachten, maar dinsdag mochten ze weer samen trainen. Dat was voor het eerst sinds het winnen van het WK. Door de coronacrisis was er eerder nog geen mogelijkheid toe. "Het is wel allemaal even wennen, maar ik ben blij dat we eindelijk weer samen zijn", reageert Jessy Kramer bij NH Sport.

ANP

Volgens de handbalster uit Zijdewind is het een 'rare situatie'. "Iedereen zit op minimaal anderhalve meter afstand van elkaar. We hebben geen knuffels gegeven toen we elkaar weer zagen. We gaven een elleboog aan elkaar als begroeting." Sobere begroeting Keepster Tess Wester (Heerhugowaard) vult aan. "Het is normaal een groot gekkenhuis met zeventien meiden op een kleine ruimte. Het gedag zeggen was minder uitbundig dan normaal. Het blijft een bijzondere gewaarwording."

De handbalvrouwen trainen deze week op Sportcentrum Papendal. De Volendamse Debbie Bont (zie foto onder) is blij dat het door kon gaan. "De afgelopen week en de week daarvoor zijn er bij veel clubs coronagevallen vastgesteld. Daarnaast zijn Europese duels en competitiewedstrijden afgelast. Daarom was het even afwachten of deze trainingsstage door zou gaan." De vrouwen oefenen twee keer tegen Duitsland deze week zonder publiek. "Mijn laatste wedstrijden in Denemarken waren ook zonder toeschouwers. In Frankrijk speelden we gelukkig wel mét publiek. Het spelen zonder supporters zorgt voor een saai sfeertje", oordeelt Bont.

Kramer vindt het moeilijk om te zeggen wat ze van onze oosterburen verwacht. "Wij hebben al een tijdje niet meer samengespeeld. Er zijn een paar speelsters niet bij, sommigen hebben een blessure. Bij de Duitsers weet ik ook niet of iedereen erbij is. Het is in ieder geval weer fijn om samen te kunnen spelen." Zonder publiek "Dat vind ik echt heel jammer, want dat brengt sfeer en geeft je natuurlijk een boost", reageert Kramer op het spelen zonder toeschouwers. "Zonder publiek voelt het toch meer als een trainingspotje." Ongeveer tien jaar geleden speelde Wester in haar begintijd bij Oranje voor vrijwel lege zalen. "We speelden toen vaak maar voor vijftig man, alleen familie en vrienden waren erbij. Het is lang geleden, maar ik kan het mij zeker herinneren. Nu is er een heel ander gevoel. Je weet dat het niet mag en anders had de hal vol gezeten. Voor ons is er niets fijner dan spelen voor publiek."

EK in december De trainingsstage van de handbalvrouwen is het begin van de voorbereiding op het EK, dat in december wordt gespeeld. Desondanks is het nog niet echt aan de orde. "We moeten ons daar weer op gaan richten. Twee maanden zijn om voor je het doorhebt. Zelf ben ik er nog niet echt mee bezig. We gebruiken deze week als een soort voorbereiding. Ik ben benieuwd of het doorgaat, want de situatie verandert per week", besluit Kramer.

