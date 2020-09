IJmuidens Feestcafé Proost overtreedt coronaregels en moet direct sluiten: "Dit maakt me boos"

IJMUIDEN - Feestcafé Proost in IJmuiden houdt zich niet aan de coronaregels en moet op last van Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) per direct de zaak voor twee weken sluiten. Eigenaar Jordy Langer reageert boos en teleurgesteld op de gedwongen sluiting. "Ik heb de handhaver gevraagd maar eens een avondje mee te draaien. Ga jongeren met alcohol in hun lichaam maar eens wijzen op de coronaregels."

Jordy Langer, eigenaar van feestcafe Proost in IJmuiden - Jordy Langer

Feestcafé Proost kreeg op 30 augustus al een waarschuwing, afgelopen zaterdag werden de coronaregels volgens de gemeente opnieuw met voeten getreden. Burgemeester Frank Dales laat in een verklaring weten: "De overtreding van de regels tolereer ik niet omdat het onveilig is. En omdat het oneerlijke concurrentie betekent voor de overgrote meerderheid van horecaondernemers die wel de veiligheid van hun gasten weten te waarborgen", aldus Dales. Langer erkent dat de anderhalve meter afgelopen zaterdag in zijn café niet kon worden nageleefd. Niettemin noemt hij de strategie om het virus in te dammen een 'lachertje'. "Ik bedoel ze sluiten mijn tent, maar na het aanscherpen van de regels gisteravond had het voor mij toch al weinig zin meer om open te gaan. Anders had ik het ook zeker wel aangevochten. Ze weten namelijk gewoon niet meer waar ze mee bezig zijn."

Quote "Als burgemeester is het mijn voornaamste verantwoordelijkheid om de veiligheid van onze inwoners te beschermen." frank dales, burgemeester gemeente velsen

Langer vindt dat hij niet veel meer had kunnen doen om de sluiting te voorkomen. "Ik had misschien nog strenger moeten zijn. Maar mensen - vooral jongeren - met drank op te laten luisteren, is erg moeilijk. Ik heb de handhavers ook gevraagd om eens een avondje mee te draaien. Om zelf te ervaren hoe dat gaat met mensen die hebben gedronken. Maar daar waren ze niet voor zeiden ze." De gedwongen sluiting zal hij niet aanvechten. "Iedereen kent mij wel persoonlijk in IJmuiden, dus vrezen voor bijvoorbeeld imagoschade doe ik niet. Het maakt me wel boos, want ik vind dat ze met twee maten meten. Er zijn in IJmuiden nog veel meer kroegen die bomvol zitten. Daar gebeurt dan vervolgens niets." Oproep Dales snapt dat mensen behoefte hebben aan hun verzetje, maar doet een oproep zich te houden aan de regels. "Doe dit verstandig en zorg voor voldoende afstand. Voor je eigen veiligheid en voor hen die je lief hebt. Als burgemeester is het mijn voornaamste verantwoordelijkheid om de veiligheid van onze inwoners te beschermen. De sluiting van Proost is daar nu het gevolg van.”