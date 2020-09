Drie wildcamera's in duingebied rondom de Hors spoorloos verdwenen

TEXEL - Staatsbosbeheer baalt. Drie van de wildcamera's die zij in het duingebied rondom de Hors hebben geplaatst zijn verdwenen. Dat meldt boswachtster Anna Sprenkeling op Twitter, zo schrijft onze mediapartner Texelse Courant .

"De camera's staan in onze gebieden voor signalering van verwilderde katten. Wie brengt ze terug? Dan gaan we niet over tot aangifte. Weet je meer? Laat het mij weten", schrijft Sprenkeling.

De wildcamera's worden ingezet in de strijd tegen verwilderde katten die binnenkort van start gaat. Naast het wegvangen van verwilderde katten en het uitplaatsen naar een opvangboerderij in Friesland heeft Staatsbosbeheer in samenwerking met andere instanties een actie waarbij men de kat gratis kan laten chippen.