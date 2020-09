Bruiloftsfeest op camping Bergen beëindigd om negeren coronaregels: "Machtsvertoon"

BERGEN - De politie en de gemeente Bergen hebben afgelopen weekend een eind gemaakt aan een bruiloftsfeest om camping Amara Hoeve aan de Oosterdijk in Bergen. Volgens de politie ging het om een 'illegaal' feest waarop de gasten de coronaregels niet naleefden. De campingeigenaar is niet te spreken over het 'machtsvertoon' van de politie. "Ze waren op oorlogspad."

Wijkagenten Vincent Beuling en Aletta Teerhuis melden op Twitter dat zo'n honderd gasten zich 'niet aan de coronamaatregelen hielden', en het feest daarom door de politie werd beëindigd. "Jammer en onverstandig", noemen de agenten het. "En dus niet gek dat de maatregelen worden aangescherpt."

Campingeigenaar Pieter Wonder laat weten dat de politie zaterdagavond rond 22.15 uur 'met vijf á zes auto's' het campingterrein opkwam, maar ontkent dat agenten het feest hebben beëindigd. "We waren al in de stopfase. Alle feesten hier eindigen om 23.00 uur, want ik moet ook rekening houden met andere gasten."

Uiteindelijk zou een ambtenaar iets voor de geplande eindtijd de figuurlijke stekker uit het feest hebben getrokken, vertelt Wonder telefonisch aan NH Nieuws, maar dat kan de gemeente Bergen op dit moment niet bevestigen.

Geluidsoverlast

Wonder erkent wel dat tijdens het 'dansfeest' niet iedereen anderhalve meter afstand van elkaar hield. Hoewel het bruidspaar mondkapjes had uitgedeeld, werden die 'door sommigen wel, maar door de meesten niet gedragen'.

Het ging om 'een feest in besloten kring ging', vertelt hij. Alle genodigden hadden een plek op de camping. De campingeigenaar benadrukt dat hij er alles aan heeft gedaan om het feest in goede banen te leiden. "We hebben iedereen gevraagd of ze ziek of verkouden waren, van iedereen de temperatuur opgemeten, en van iedereen de gegevens genoteerd. Alles om gezond te feesten, want ik wil een gezonde camping."

Behalve de coronaregels zouden ook de decibellen aanleiding kunnen zijn geweest voor het politie-optreden, speculeert hij. "Misschien toch een beetje geluidsoverlast."