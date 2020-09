Burgemeester Heerhugowaard komt in actie voor gezin Rustamli in azc: "Onze dochter eet niet meer"

HEERHUGOWAARD - De familie Rustamli woont al zes jaar in het asielzoekerscentrum in Heerhugowaard en is verwikkeld in een slopende asielprocedure. Op 1 oktober moeten de ouders met hun twee kinderen verhuizen naar een gezinslocatie in Emmen, waar het gezin wordt 'voorbereid' op de terugkeer naar oorlogsland Azerbeidzjan. Met de steun van de lokale gemeenschap, burgemeester Bert Blase en een nieuwe advocaat, wapent de familie zich in de finale strijd tegen het besluit van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Familie Rustamli - Foto: Jeroen Ruisklous

Mehman Rustamli vluchtte uit angst voor de autoriteiten in 2014, samen met zijn vrouw Gunay, zoon Rufat (21) en hun toen 8-jarige dochter Aygun, weg uit Azerbeidzjan. Inmiddels wonen ze zes jaar in Heerhugowaard. Rufat volgt een opleiding in Haarlem en de inmiddels 14-jarige Aygun zit in Alkmaar op het Dalton College. Beide kinderen halen goede cijfers en hebben veel vrienden. Maar de jarenlange onzekerheid eist steeds meer zijn tol. "Probeer maar eens gemotiveerd te blijven om in een vreemde taal de havo te doen, terwijl het zwaard van Damocles continu boven je hangt", aldus Rufat. Oververmoeid De jarenlange asielprocedure is terug te lezen op de gezichten van de overbezorgde en oververmoeide ouders. Mehman heeft een ernstige hartkwaal, waardoor zijn hartfunctie zorgelijk afneemt en moeder Rustamli loopt bij een psycholoog. "Onze dochter neemt het ons kwalijk dat we hier geen huis kunnen kopen. Ze is ontroostbaar en wil zelfs niet meer eten. Het doet zo'n pijn als je kinderen lijden. Dit is ons thuis, zo voelen wij dat allemaal. Alle steun en warmte van de gemeenschap en nu ook van de burgemeester, geven ons de kracht om door te blijven vechten", vertelt Gunay zeer geëmotioneerd aan NH Nieuws. Moeder Gunay staat graag in de keuken en toont regelmatig haar kookkunsten tijdens culturele bijeenkomsten. Daarnaast biedt ze altijd een helpende hand aan de medewerkers van het azc. "We hebben alles geprobeerd om te bewijzen dat we in gevaar zijn, maar we kunnen niet meer. Al jaren zijn we aan het vechten om hier te mogen blijven." In samenwerking met zanger Jacob Young, de familie en leerlingen van het Stedelijk Dalton College in Alkmaar werd onderstaande videoclip uitgebracht: Tekst gaat door onder video

Met de campagne 'Hou ze thuis', een petitie waar meer dan drieduizend handtekeningen op staan, en een videoclip, hoopt de gemeenschap te laten zien hoeveel impact de dreigende uitzetting van het gezin heeft. Het doel is dat de familie een eerlijke en zorgvuldige behandeling van hun asielaanvraag krijgen, en dat ze de nog lopende procedures af mogen wachten in de gemeenschap waar ze zes jaar lang een leven hebben opgebouwd", vertelt familievriend en bondgenoot Martin aan NH Nieuws. Zo veel fouten Martin raakte nauw betrokken bij de zaak, nadat hij via zijn zoon vernam dat de asielprocedure van Aygun - de klasgenoot waarmee zijn zoon elke dag naar school fietste - en haar gezin was afgewezen. Inmiddels neemt hij het voortouw in de vele acties en heeft hen geholpen een nieuwe advocaat te vinden. "Er zijn zoveel fouten gemaakt door zowel de IND als de advocaat. Mehman zou geen politiek vluchteling zijn. Volgens informanten van IND liegt hij en was hij nooit lid van de oppositiepartij. Nadat de voorzitter van diezelfde politieke partij het bewijs overhandigde aan de Nederlandse ambassade, erkenden ze deze fout uiteindelijk", vertelt hij. "Maar vanwege zijn onbelangrijke functie zou hij volgens IND geen gevaar lopen. Alle bewijslast is overigens geheim. Waarom? Hoe kan dan worden aangetoond dat je een eerlijk proces hebt gekregen?" De inmiddels ontslagen advocaat Erwin van de Glind bevestigt aan NH Nieuws dat er in het onderzoek naar de familie veel fouten zijn gemaakt en dat dit ook erkend is door IND. "De informanten zijn onbetrouwbaar gebleken. De asielprocedure heeft twee jaar langer geduurd omdat het eerste onderzoek de prullenbak in kon. IND is regelrecht in de val van Azerbeidjan getrapt." Een IND-woordvoerder spreekt dat tegen, maar wil verder niet ingaan op individuele zaken. Ook de burgemeester van Heerhugowaard Bert Blase kreeg lucht van de zaak. Hij schreeft een brief naar de IND. "We hebben de situatie van het gezin en de actie vanuit en impact op de samenleving geschetst en vragen om met deze blik en kennis nogmaals naar de zaak te kijken en de beslissing te heroverwegen. De procedures duren allemaal veel te lang, daarom ontstaan er zulke situaties", aldus Blase.

Quote "Ik hoop dat jullie begrijpen wat voor impact hun vertrek op onze gemeenschap zal hebben" FAMILIEVRIEND MARTIN

Ondanks dat er nog verschillende procedures lopen die nog invloed kunnen hebben op de asielprocedure, wordt het gezin donderdag gedwongen overgeplaatst naar een gezinslocatie in Emmen. Aygun moet noodgedwongen naar een nieuwe school en voor Rufat is het onmogelijk om vanuit Emmen zijn opleiding in Haarlem voort te zetten. "Wij vragen alleen om binnen de bestaande mogelijkheden de familie rust en stabiliteit te geven in afwachting van alle procedures", smeekt Martin het azc voor een laatste keer. Kastje naar de muur COA stelde slechts een uitvoerende dienst van IND te zijn en geen invloed te kunnen uitoefenen op de opvanglocatie van het gezin. Maar volgens IND heeft COA wel degelijk de verantwoordelijkheid over de opvang en huisvesting van vluchtelingen. Als verweer daartegen gaf COA toe inderdaad die verantwoordelijkheid te dragen, maar bleef onverbiddelijk in haar antwoord: "Dit gezin heeft geen recht meer op asielopvang. Dat is het besluit van het proces. Op dit moment is besloten dat zij terug moeten en daarom wordt het gezin overgeplaatst naar Emmen. We gaan niet in op wat we wel en niet kunnen doen met betrekking tot deze individuele zaak." Woensdagmiddag bracht Martin samen met de familie een bezoek aan de receptie van het azc. Hij overhandigde een bundel met alle genomen actie rondom de campagne. Drie medewerkers stonden Martin en de familie uiteindelijk te woord. "Ik hoop dat jullie begrijpen wat voor impact hun vertrek op onze gemeenschap zal hebben." Maar daar hebben de medewerkers geen boodschap aan. "We nemen het in ontvangst, maar kunnen hier niets mee. Wij hebben geen invloed om het gezin hier te houden." Tot het einde Op de reactie dat zowel IND als een woordvoerder van COA beamen dat die invloed wel degelijk bestaat, reageert een medewerker: "Dan is die woordvoerder van COA erg in de war." Ook dat het gezin zou worden voorbereid op terugkeer naar het land van herkomst is volgens een medewerker van het azc niet correct. "In dat geval zouden ze worden verhuisd naar een doorgangslocatie. Op deze locatie zou het gezin nog jaren kunnen verblijven, stelt een vrouwelijke medewerker. Op de vraag waarom het proces dan niet in Heerhugowaard mogen afwachten wilden de azc-medewerkers niet reageren. Morgen neemt de familie afscheid van de gemeente die ze jarenlang hun thuis noemden. Martin beloofd hen morgen uit te zwaaien en het gezin dit weekend op te komen zoeken. "Dit gesprek laat zien hoe onmenselijk dit systeem is geworden. Ik hoop dat het gezin weet hoe veel mensen hen steunen. De gemeenschap zegt: hou ze thuis. En daar zullen we tot het einde voor vechten."