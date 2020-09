Splinternieuwe tribune KFC blijft voorlopig leeg: "Zo triest, geen sfeer op het complex"

KOOG AAN DE ZAAN - De tribune van de Kooger Footbal Club (KFC) brandde in 2017 volledig af . Gisteren werd de nieuwe tribune feestelijk geopend, maar vanwege de coronamaatregelen die vandaag ingaan, zullen de stoeltjes in ieder geval de komende drie weken onbezet blijven.

Jan Haiko en André Herreveld zijn supporters van het eerste uur en balen als een stekker. "Gatverdamme!", verwoordt André zijn eerste gedachte toen hij hoorde dat er voorlopig zonder publiek gevoetbald zou worden. "Het is zo triest, er is geen sfeer, in het stadion niet, op het complex niet." Ook Jan is in mineur. Hij maakt zich vooral zorgen over de inkomsten voor de club, vertelt hij voor de camera van NH Nieuws. "Het begon net weer een beetje te lopen allemaal."

Behalve fans regelen de mannen ook van alles voor de club. Zo verzorgen ze het terrein en de tribune. Dat er nu zonder publiek gespeeld moet worden en ouders hun kinderen bij het hek moeten afzetten, begrijpen ze wel. "Het is nodig. Want hier worden de regels ook wel eens overtreden, net als overal." Volgens Jan doet de club er alles aan om er voor te zorgen dat de coronaregels worden nageleefd. "Maar het gebeurt toch wel eens dat je te dicht bij elkaar gaat staan. Daar betrappen we ons eigen allemaal wel eens op."

Kantine

Niet alleen blijft de spiksplinternieuwe tribune de komende weken leeg, ook de kantine is de komende weken verboden terrein. Jan is er niet gerust op dat er over drie weken weer mét toeschouwers gespeeld kan worden. "Ik denk dat het nog wel even aanhoudt, ik zie het niet zomaar minder worden."