Groenewegen keert dit jaar niet meer terug in het peloton

Bijna twee maanden geleden veroorzaakte de 27-jarige Amsterdammer in de Ronde van Polen een valpartij waarbij Fabio Jakobsen zwaar gewond raakte. Het leek erop dat Jakobsen nooit meer zou fietsen, maar de verwachting van teambaas Patrick Lefevere is dat hij begin volgend jaar terugkeert in het peloton.

Groenewegen nam kort na de heftige crash contact op met de familie van Jakobsen om zijn spijt te betuigen. Zaakwaarnemer Martijn Berkhout liet begin deze maand in een interview weten dat Groenewegen nog steeds bedreigingen krijgt en daarom in ‘een mentaal traject’ zit. Zijn ploeg houdt hem daarom de komende maanden aan de kant. Er loopt ook nog een onderzoek van de internationale wielerunie UCI naar het incident.

Groenewegen won de afgelopen jaren vier etappes in de Tour de France en was de laatste vijf jaar een vaste klant in de Binck Bank Tour, waar hij één maal als eerste over de meet kwam.