Gooise sportclubs balen van sluiting kantines: "Dit kost ons tienduizenden euro's"

'T GOOI - Geen supporters meer langs de kant - en dus soms geen entreegelden - en gesloten kantines: de aangescherpte coronamaatregelen hakken er flink in voor sportclubs. Dat vrezen ook Gooise sportverenigingen. "Een kantine die dicht is scheelt ons al snel tienduizenden euro's. Grote gezonde clubs zullen er niet zo snel door omvallen, maar het is wel een flinke aderlating", zegt Bas Veerman van de Bussumse honkbalclub HCAW.

Honkbalclub HCAW heeft een vaste supportersschare en heeft naast de kantine ook inkomsten uit entreegelden. Door de verscherpte maatregelen valt dat weg. "Even snel berekend denk ik dat we 30 procent minder inkomsten hebben nu. Je hebt het dan al snel over 20.000 of 25.000 euro. Dat zorgt ervoor dat we keuzes moeten maken. We hebben bijvoorbeeld moeten besluiten om groot onderhoud aan de kantine en de rest van het clubgebouw uit te stellen. Daar hebben we nu gewoon even geen geld voor helaas", vertelt Veerman.

Opbrengsten van verkochte snacks en drankjes in sportkantines op wedstrijddagen zijn voor veel sportclubs een van de belangrijkste bronnen van inkomsten. Doordat er de laatste tijd sowieso al veel minder bezoekers op de sportparken waren en de kantines nu dus helemaal dichtgaan, is de schade al flink opgelopen.

Ook voor de Larense hockeyclub komen de verscherpte maatregelen hard aan. "Al moet ik zeggen dat we nog wel in conclaaf zijn of ook onze kantine echt dicht moet. Ons clubgebouw wordt uitgebaat door een horeca-ondernemer, dus we weten nog niet hoe die regels nu precies zitten", vertelt voorzitter Joris Vreeburg. "Als we inderdaad dicht moeten, lopen we zeker veertig procent aan inkomsten mis. Je hebt het al gauw over enkele tienduizenden euro's. Dat is natuurlijk een grote klap, al zijn we een financieel gezonde vereniging. Dat geld hadden we liever wel gewoon gehad. Maar de maatregelen zijn zoals ze zijn. Het is een maatregel die nodig is, dat beseft iedereen."

Met nieuwe velden en een nieuw clubhuis was de Naarder voetbalclub NVC net weer klaar voor het voetbalseizoen. "We stonden echt te springen om op volle kracht open te gaan", vertelt NVC-voorzitter John Koopmanschap. "NVC komt uit een dal, ook financieel gezien. We hebben met vereende krachten hard gewerkt om de club er bovenop te helpen. Dit is wel even een klap, ja. Hoeveel geld we precies mislopen, durf ik niet te zeggen. De komende tijd redden we ons wel, maar deze situatie moet natuurlijk niet te lang gaan duren."

Supporters

Dat er geen ouders en supporters langs de kant van het veld mogen staan is voor de clubs niet alleen een aderlating, maar ook een enorme uitdaging. "Het komt natuurlijk de sfeer niet ten goede. Dat is jammer. Maar het maakt het voor ons ook niet makkelijker", vertelt Koopmanschap. "Er komen nu allemaal kinderen naar ons sportpark, zonder hun ouders. Dat moeten we allemaal in goede banen leiden en er moet ook toezicht zijn. Dat willen we laten doen door vrijwilligers, maar strikt genomen mogen die nu ook niet op het sportpark komen. Het is een flinke puzzel."

Honkbalclub HCAW was voorbereid op de 'coronasluiting' en komt met een videodienst waarmee ouders toch kunnen kijken hoe hun kinderen het vanaf brengen op het honkbalveld. "Dat hebben we tijdens de lockdown bedacht en komt ons nu goed uit. Er hangen allemaal camera's langs het veld, waarmee we kunnen livestreamen. Ouders ontvangen dan vlak voor de wedstrijd een linkje waarmee ze naar de wedstrijd kunnen kijken. Dat willen we de komende tijd nog meer gaan doen. Dat is natuurlijk lang niet hetzelfde als echte supporters langs de lijn, maar voorlopig wel een oplossing."