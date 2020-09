Verdachte Hoornse verkrachtingszaak Mourad T. langer vast

HOORN - De Hoornse Mourad T. blijft langer vastzitten. Dat werd vanmiddag beslist in de rechtbank in Alkmaar. T. wordt ervan verdacht in de nacht van 31 mei 2019 op 1 juni een 23-jarige vrouw aan de Holenweg te hebben verkracht. Ook zou hij in datzelfde voorjaar twee vrouwen hebben aangerand.

Het is inmiddels de derde pro-formazitting in de zaak die vanmiddag slechts enkele minuten duurde. T. zit nu ruim een jaar vast en ontkent dat hij schuldig is van de verkrachting van de 23-jarige vrouw. Ondanks dat er DNA is aangetroffen.

Bij de verkrachting op 1 juni vorig jaar, zou hij het slachtoffer gedwongen hebben tot seksuele handelingen en haar bedreigd met de woorden: "Wees stil of ik snij je keel door". Het is niet de eerste keer dat Mourad T. in aanraking komt met justitie. In 2015 is hij al veroordeeld voor de verkrachting van een 16-jarig meisje en zat toen 2,5 jaar vast.

Op 15 oktober is de inhoudelijk behandeling. Naar verwachting zal dan ook het onderzoeksrapport van het Pieter Baan Centrum worden besproken.